Ильхам Алиев направил обращение участникам Конгресса онкологов стран-членов ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал обращение участникам первого Конгресса онкологов стран-членов Организации тюркских государств.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники Конгресса!

Сердечно приветствую вас по случаю начала работы в городе Баку первого Конгресса онкологов стран-членов Организации тюркских государств, желаю каждому из вас успехов в вашей благородной деятельности, направленной на охрану здоровья.

С чувством удовлетворения приветствую организацию в столице нашей страны первого подобного мероприятия на актуальную тему с целью повышения внимания к проблемам здоровья, с которыми все чаще сталкиваются люди, и считаю это особым выражением значения, придаваемого успешному пути, пройденному онкологической службой в Азербайджане за последние годы, и ее достижениям.

Сегодня система здравоохранения Азербайджана обладает прочной материально-технической базой и высококвалифицированным кадровым потенциалом, создающими достаточно широкие возможности для современных методов обследования и лечения. В нашей республике последовательно реализуются проекты и государственные программы, предусматривающие ускоренное развитие отдельных направлений здравоохранения.

Стимулирование Организацией тюркских государств всестороннего сотрудничества, направленного на достижение общих целей, выводит на передний план необходимость совместного использования нашими странами накопленного ценного опыта и укрепления общих усилий в решении проблем.

С этой точки зрения похвально, что широкие дискуссии и подробные обсуждения, которые будут проведены в ходе Конгресса ведущими специалистами из различных уголков мира на основе последних достижений медицинской науки, охватят многие важные аспекты проблем, стоящих перед учреждениями здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств.

Верю, что ваш Конгресс своей научной и практической значимостью внесет вклад в дальнейшее совершенствование существующих методов лечения, определит основные приоритеты будущего взаимодействия онкологов стран тюркского мира».