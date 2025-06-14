Хикмет Гаджиев: Неясно, чего хочет Европейский Союз

Когда стартовал проект железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, европейские и американские фонды отказались финансировать этот проект.

И мы решили, что реализуем его за свой счет. Мы осуществили этот проект.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев во время выступления на панельной дискуссии в рамках GLOBSEC Forum 2025.

Помощник Президента назвал сотрудничество и партнерство ключевыми условиями для установления устойчивых торговых и транспортных связей в регионе. «У нас есть инвестиционные возможности, и мы тесно сотрудничаем с братскими и партнерскими странами в регионе», - отметил он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан соединил всю свою основную транспортную инфраструктуру со странами Центральной Азии.

По его словам, Азербайджан, Грузия и Турция совместно выполняют возложенную на них работу в регионе и расширяют связи со странами ЦА. Китай и Кыргызстан в настоящее время строят 900-километровую новую железнодорожную линию, которая обеспечит доступ к Центральной Азии по более короткому маршруту.

Благодаря Транскаспийскому маршруту все эти процессы будут связаны между собой.

«Мой вопрос заключается в том, где при этом Европейский Союз? Да, вы можете присоединиться к нам в качестве партнера, но до сих пор не совсем ясно, чего хочет ЕС в этом вопросе. Мы до сих пор не можем это увидеть», - сказал помощник Президента.