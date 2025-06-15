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Айдын Керимов: В Шуше восстановлено более 20 исторических памятников, в том числе 5 мечетей

First News Media11:00 - Сегодня
Айдын Керимов: В Шуше восстановлено более 20 исторических памятников, в том числе 5 мечетей

В Шуше восстановлено более 20 исторических памятников, в том числе 5 мечетей.

В городе открываются новые отели, музеи и места отдыха, способствующие развитию туризма. Только за первые 10 дней этого месяца Шушу посетили свыше 25 тыс. человек.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, выступая на международной конференции на тему «Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

Он отметил, что в новой школе, построенной в Шуше, обучаются около 200 учеников. Открыт центр лечения и оздоровления, соответствующий современным требованиям. Наиболее значимый проект - строительство новых жилых домов для жителей Шуши. Уже заселен первый жилой комплекс, состоящий из 23 новопостроенных зданий, где проживают 1409 шушинцев - бывших вынужденных переселенцев. В ближайшие месяцы в городе начнется строительство еще трех жилых комплексов, состоящих из 45 многоквартирных домов.

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