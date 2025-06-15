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Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Шуше международной конференции

First News Media11:40 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам проходящей в Шуше международной конференции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Искренне приветствую вас на проходящей в Шуше международной конференции на тему «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

В современную эпоху в мире происходят чрезвычайно сложные геополитические события. На фоне возникновения многочисленных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности, столкновения стран с различными политическими, военными, экономическими, культурными, гуманитарными, экологическими вызовами наблюдаются появление новых центров силы в системе международных отношений и процесс перехода к новому миропорядку. В таких условиях исключительное значение имеют защита государственных интересов, независимости и суверенитета стран, объединение усилий во имя мира, стабильности, сотрудничества и многостороннего развития.

Азербайджан, 20 процентов территории которого около 30 лет находились под оккупацией, несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил, столкнулся с двойными стандартами, предвзятым и несправедливым отношением.

В результате 44-дневной Отечественной войны и однодневной антитеррористической операции наша страна собственными силами полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет. Таким образом, сформировалось победоносное и могущественное Азербайджанское государство, о котором мечтал гениальная личность, создатель идеологии национальной государственности общенациональный лидер Гейдар Алиев, спасший современное Азербайджанское государство от глубокого социального, экономического и политического кризиса.

Азербайджан, постоянно демонстрирующий своей практической деятельностью приверженность справедливому миропорядку, выступает сторонником превращения не только региона Южного Кавказа, где он расположен, но и Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества. Проекты, реализуемые совместно с дружественными и партнерскими странами, вносят весомый вклад в региональную и международную безопасность, создают благоприятную почву для конструктивного и перспективного взаимодействия как между Востоком и Западом, так и между Севером и Югом. Азербайджан, на протяжении четырех лет председательствовавший в Движении неприсоединения, всегда оставался верным Бандунгским принципам и решительно отстаивал справедливость, международное право и законные интересы стран-членов.

Сегодня формирование нового геополитического порядка во имя справедливого мира зависит от последовательной и целенаправленной деятельности государств, основанной на принципе политической ответственности. Страны могут внести достойный вклад в этот процесс, осуществляя эффективное сотрудничество, опирающееся на взаимное уважение и доверие, нормы и принципы международного права, отвечающее современным вызовам.

2025 год торжественно отмечается в нашей Республике как «Год Конституции и Суверенитета». Руководствуясь национальными интересами, Азербайджан в условиях новых реалий смело продолжает независимую политику, опираясь на свою конституцию, суверенные права, стремится стать активным участником нового миропорядка во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития.

Выражаю уверенность, что это представительное мероприятие, организованное Партией «Ени Азербайджан» в День национального спасения Азербайджана, станет продуктивным с точки зрения обсуждения актуальных мировых проблем и придаст импульс развитию многогранных отношений между нашими странами. Желаю успехов в работе конференции."

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