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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Палестины в Азербайджане - ФОТО

First News Media11:45 - Сегодня
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Палестины в Азербайджане - ФОТО

15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Палестины в нашей стране Ахмеда Метани.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что наши народы связывают дружеские и братские отношения, глава государства выразил уверенность, что в период деятельности в нашей стране посол станет свидетелем этого. Он подчеркнул, что связи между нашими народами также являются важным фактором межгосударственных отношений. Заявив, что и впредь будут прилагаться совместные усилия для расширения сотрудничества, Президент Азербайджана в этом контексте коснулся важности различных взаимных визитов высокого уровня. Отметив двусторонние политические связи, глава государства подчеркнул взаимную поддержку и солидарность между нашими странами. Президент Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает законное требование народа Палестины, решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств и соответствующих резолюций ООН, а также справедливую позицию Палестины в голосованиях, проводимых по палестинскому вопросу на Генеральной Ассамблее ООН. Напомнив о гуманитарной помощи, оказанной нашей страной Палестине, Президент Азербайджана сказал, что она будет продолжена и впредь.

С удовлетворением подчеркнув, что посольство Палестины в нашей стране действует уже долгое время, Президент Ильхам Алиев коснулся поддержки, оказываемой для этого Азербайджанским государством.

Глава государства отметил, что Азербайджан постоянно стремится к укреплению исламской солидарности, и это всегда высоко оценивается Организацией исламского сотрудничества, ее руководящими органами. Сообщив, что в следующем году в Азербайджане пройдет саммит этой организации, глава государства расценил избрание нашей страны местом проведения столь престижного мероприятия как знак доброго отношения к нам всего мусульманского мира. Он выразил надежду, что на этом саммите Палестина также будет представлена на высоком уровне.

Ахмед Метани передал главе нашего государства приветствия Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Махмуду Аббасу.

Глава государства с удовлетворением вспомнил официальный визит Президента Палестины в нашу страну, а также встречи с ним в ходе международных мероприятий.

Посол отметил, что для него большая честь быть принятым главой государства 15 Июня – в День национального спасения. Он подчеркнул, что с приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году наша страна вышла из сложной ситуации. «Мы всегда желаем Азербайджану прогресса, а также более высоких достижений и благополучия», - сказал посол, отметив, что благодаря мудрой, дальновидной политике и руководству Президента Ильхама Алиева наша страна превратилась в очень важное государство в регионе и на мировом уровне.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, было выражено удовлетворение взаимодействием и взаимной поддержкой в рамках международных организаций.

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