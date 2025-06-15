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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Республики Корея в Азербайджане - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Республики Корея в Азербайджане - ФОТО

15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в нашей стране Кимгу Канга.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Коснувшись успешного развития отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея, глава государства подчеркнул хороший уровень политических связей, отметил, что политические консультации и диалог проводятся на регулярной основе. Подчеркнув наличие широких возможностей для дальнейшего развития политических и торгово-экономических связей, Президент Ильхам Алиев коснулся в этом контексте вопросов сотрудничества в рамках программ индустриализации нашей страны, а также развития регионов Азербайджана.

Выразив удовлетворение назначением на должность посла в Азербайджане, Кимгу Кан сказал, что для него большая честь быть принятым Президентом Ильхамом Алиевым 15 Июня – в День национального спасения.

Вспомнив официальный визит тогдашнего Президента Республики Корея Но Му Хена в нашу страну, а также государственный визит Президента Ильхама Алиева в Республику Корея, посол подчеркнул, что эти визиты придали серьезный импульс развитию отношений.

На встрече было обсуждено сотрудничество между нашими странами в сфере высоких технологий, цифровой трансформации, науки, образования, в том числе профессионального образования, медицины и в других областях.

Посол сообщил, что Свободная экономическая зона Алят представляет интерес для бизнес-кругов Республики Корея.

В ходе беседы было отмечено, что в результате политики Азербайджана в регионе Южного Кавказа обеспечены мир и стабильность, в этой связи выражена надежда на обеспечение прочного мира и на Корейском полуострове.

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