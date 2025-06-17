Вафа Ягублу: В Азербайджане информатике уделяется особое внимание

«Азербайджан — одна из немногих стран, где информатика преподается как отдельный предмет».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Вафа Ягублу, заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, на брифинге, посвященном процессу сертификации учителей.

Она отметила, что уже несколько лет преподаванию информатики уделяется особое внимание:

«Сейчас 516 тысяч учеников изучают информатику по новой программе, осваивая основы кодирования и программирования. Ведется работа над тем, чтобы довести эту цифру до максимального уровня».