Двойные стандарты в ресторанах Азербайджана для туристов

Одинаковые блюда в одном и том же ресторане, но с разной стоимостью – такая практика становится всё более распространённой в заведениях общественного питания, особенно в туристических зонах Азербайджана. Во многих кафе и ресторанах для местных жителей предлагается одно меню, а для иностранных гостей — другое, с заметно завышенными ценами.

Как передает 1news.az, редакция Xəzər Xəbər провела журналистское расследование, чтобы выяснить масштабы проблемы. Реакция владельцев заведений оказалась разной: одни отказались от комментариев, другие утверждали, что расхождений в меню нет, а третьи, наоборот, признали наличие двойных прейскурантов.

«Да, для туристов действительно установлены другие цены», — признался сотрудник одного из ресторанов. Более того, в некоторых заведениях иностранных гостей даже размещают отдельно, чтобы применять к ним специальный ценник.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди чётко обозначил позицию организации: ценовая политика в заведениях общественного питания должна быть единой как для местных, так и для иностранных посетителей. Обслуживание по разным прейскурантам не только нарушает нормы туристической этики, но и противоречит законодательству о защите прав потребителей.

«Сложилась практика, при которой иностранных туристов воспринимают как клиентов «премиум-категории». Отсутствие официально утвержденного меню и слабый контроль создают почву для подобных злоупотреблений. Необходимо признать, что мониторинг в этой сфере на сегодняшний день недостаточен», — отметил С.Дюбенди.

По мнению экспертов, решение проблемы может заключаться во внедрении цифровых меню, что обеспечит прозрачность в формировании цен. Кроме того, специалисты сходятся во мнении, что для борьбы с подобными случаями дискриминации необходимо значительно усилить контроль и регулирование ресторанного бизнеса.

Подробнее — в видеосюжете, подготовленном Xəzər Xəbər.