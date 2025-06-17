В Саатлы автомобиль врезался в железнодорожный переезд, есть пострадавшие

В Саатлы произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении автомобильной и железной дорог.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован около 15:00 на железнодорожном переезде, где автомобильная дорога Саатлы-Мазрали пересекается с железнодорожной линией.

Легковой автомобиль марки "BMW" с государственным номерным знаком 77-CU-324 потерял управление, врезался в защитный рельс на переезде и съехал с дороги.

В результате аварии пострадали жители Нефтчалинского района: Айнура Меликова, 1991 года рождения, и Ариф Бадалов, 2009 года рождения. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Саатлы.

По факту проводится расследование.