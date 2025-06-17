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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии - ФОТО

First News Media11:48 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии - ФОТО

17 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Республики Северная Македония Африма Гаши.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Было затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях в укреплении связей, в этом контексте отмечен официальный визит Президента Северной Македонии в нашу страну и проведенные плодотворные обсуждения.

Гость подчеркнул, что Северная Македония считает Азербайджан дружественной страной.

На встрече были обсуждены перспективы отношений в политической, экономической, энергетической и других сферах, выражено удовлетворение расширением сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Северной Македонии.

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