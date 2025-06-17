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Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Фаига Мамедова11:55 - Сегодня
Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

На большей части территории страны наблюдалась дождливая и ветреная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что количество выпавших осадков составило: в Исмаиллы – 29 мм, Закаталах – 11 мм, Сарыбаше (Гах) – 10 мм, Астаре – 9 мм, Имишли – 8 мм, Ленкорани, Лерике, Шамахы, Габале, Шеки, Ярдымлы, Огузе, Агдаме, Гёйчае, Агстафе, Мингячевире, Балакене, Ордубаде, Дашкесане, Гобустане, Алтыагаче, Грызе, Шахдаге, Тертере, Барде, Сабирабаде, Бейлагане, Билясуваре, Джалилабаде, Кельбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули – 1-7 мм, а в Баку и на Апшеронском полуострове – до 1 мм.

В некоторых местах дул западный ветер, максимальная скорость которого достигала: в Мингячевире – 25 м/с, Нафталане – 20 м/с, Геранбое – 19 м/с, Агдаме – 16 м/с, а в Баку и на Апшеронском полуострове – до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове – до 25 градусов тепла, в Нахчыванской АР, а также в Аранских районах – до 30 градусов тепла, в горных районах – до 16 градусов тепла.

Ожидается, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, продлятся до полудня 18 июня.

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