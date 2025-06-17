«Трудоустройство» обернулось аферой: женщина обманула граждан на 42 тыс. манатов

В Сумгайыте задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве в отношении 11 граждан под предлогом трудоустройства в государственные органы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Фидан Мамедова была задержана сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции. По имеющимся данным, женщина обманула 11 человек, обещая устроить их на различные должности в государственных учреждениях, и незаконно получила около 42 тысяч манатов.

По данному факту в Сумгайытском городском управлении полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.