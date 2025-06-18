Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии - ФОТО

18 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Республики Болгария Наталию Киселову.

Президент Ильхам Алиев сказал, что отношения между нашими странами носят стратегический характер, отметил роль взаимных визитов различного уровня и реализуемых совместных проектов в деле расширения сотрудничества. Подчеркнув высокий уровень политических отношений двух стран, глава государства выразил удовлетворение активным взаимодействием в энергетической сфере в последние годы.

Президент Азербайджана коснулся значения участия Наталии Киселовой в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества в Баку, выразил надежду, что визит будет плодотворным и создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов, касающихся двусторонней повестки дня.

Поблагодарив главу государства за прием, гостья выразила удовлетворение развитием отношений между нашими странами, подчеркнула Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией.

Напомнив о реставрации при поддержке Фонда Гейдара Алиева Архитектурно-музейного заповедника «Трапезица» в болгарском городе Велико-Тырново, Наталия Киселова сказала, что это было высоко оценено болгарским народом, и выразила благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за реализацию данного проекта.

В ходе беседы было затронуто значение проводимого в Баку заседания Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, подчеркнута роль этого мероприятия в расширении сотрудничества между парламентами государств-членов организации. Было сообщено, что председательство в Ассамблее перешло от Азербайджана к Болгарии, и наша страна председательствует в этой организации на высоком уровне.

На встрече были отмечены успешное сотрудничество и взаимная поддержка наших стран в рамках международных организаций, подчеркнуто наличие широких возможностей для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергии, и других направлениях.