Bazarstore уличили в обмане потребителей

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении сети супермаркетов Bazarstore.

Как сообщили в Агентстве, в ходе проведённой проверки было установлено, что в торговых точках компании товары реализовывались по ценам, превышающим указанные на ценниках, передает 1news.az.

Данное нарушение квалифицировано как административное правонарушение по статье 447.0.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики (обман потребителя в небольшом размере относительно цены товара).