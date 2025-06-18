С банковских карт азербайджанцев похищено более 14 тыс. манатов

Накануне с банковских карт граждан было похищено более 14 тысяч манатов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 17 июня с банковских счетов нескольких лиц были незаконно сняты следующие суммы: 6970, 3823, 840, 830, 590, 300, 153, 120, 61 и 31 манат, передает 1news.az.

В МВД подчеркнули, что подобные преступления совершаются, как правило, вследствие передачи гражданами конфиденциальной информации третьим лицам — таких как CVV/CVC-коды, срок действия карты и одноразовые OTP-коды.

Министерство напомнило: ни при каких обстоятельствах не следует сообщать данные банковской карты, даже если звонящий представляется сотрудником банка. При малейшем подозрении рекомендуется немедленно прекратить разговор, заблокировать номер и обратиться в полицию по телефону 102 или в ближайшее отделение.