Дорожная полиция предупредила водителей квадроциклов

«В последнее время в нашей стране, особенно в туристических и рекреационных зонах, наблюдается рост использования квадроциклов.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджанской Республики.

«К сожалению, в некоторых случаях эти транспортные средства управляются опасно, с нарушением правил дорожного движения. В результате аварии, вызванные этим видом транспортных средств, которые из-за своей конструктивной особенности не оснащены элементами пассивной безопасности, приводят к более серьезным и трагическим последствиям. Следует отметить, что квадроциклы создают серьезную опасность как при движении по дорогам общего пользования, так и на территориях со сложным рельефом, поскольку легко теряют равновесие и имеют открытую конструкцию. Имеющиеся факты показывают, что при дорожно-транспортных происшествиях с участием этих транспортных средств наблюдаются тяжелые телесные повреждения, травмы и летальные исходы.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к участникам движения, использующим данный вид транспортных средств, напоминая о важности строгого соблюдения правил дорожного движения и требований безопасности, а также доводит до сведения родителей, что ни в коем случае нельзя допускать управления детьми этим видом транспортных средств.

Не будем забывать: безопасность — это наша общая ответственность», — подчеркивается в сообщении.