В Баку студент спрыгнул на рельсы метро

Утром на станции метро «28 Мая» пассажир спрыгнул на рельсы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, поезд был остановлен до прибытия на станцию.

Информацию подтвердил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что студенческий билет молодого человека упал на пути.

«Он поднял билет с путей станции и вышел. В соответствии с правилами ЗАО «Бакинский метрополитен», молодой человек был передан полиции», - говорится в сообщении.