В турецком Кахраманмараше прошла церемония открытия «Азербайджанского квартала» - ВИДЕО
В турецком городе Кахраманмараш прошла церемония открытия «Азербайджанского квартала».
В мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Затем был показан видеоролик, посвященный «Азербайджанскому кварталу».
На мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики.
Далее выступил Президент Турецкой Республики.
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