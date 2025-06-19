В Университете ADA состоялся семинар, посвященный 150-летию национальной прессы - ФОТО

Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики и Университет АДА совместно организовали семинар на темы «История азербайджанской прессы» и «Этика медиа», приуроченный к 150-летию азербайджанской национальной прессы.

Как сообщает 1news.az, на церемонии открытия семинара выступила советник проректора по академическим вопросам Университета АДА, руководитель программы повышения квалификации Айгюн Гаджиева. Она подробно рассказала о деятельности университета, а также о проектах, реализуемых в сфере медиа.

В рамках семинара заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли выступил с докладом на тему «История журналистики: от папируса до компьютера». В своём выступлении он проследил историю развития мировой журналистики, подробно остановившись на основных этапах её становления, появлении первых газет, различных концепциях журналистики и их особенностях.

В рамках мероприятия также обсуждались вопросы становления национальной прессы в Азербайджане, этапы её развития, просветительская миссия и роль медиа в этой области. Для участников семинара были организованы лекции и практические занятия (воркшопы), посвященные актуальным вопросам медиаэтики в современной медиасреде.

Напомним, что семинар по темам «История азербайджанской прессы» и «Этика медиа» продлится до 20 июня.

