Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО
19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мюррея Окинклосса.
В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и bp.
Было отмечено, что доходы от энергоресурсов в нашей стране эффективно направляются на социально-экономическое развитие Азербайджана.
Была затронута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ряда европейских государств, подчеркнуто, что, наряду с углеводородными энергоресурсами, наша страна также обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии. В этом контексте была отмечена важность проекта, реализуемого компанией bp на наших освобожденных от оккупации территориях.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между SOCAR и bp.