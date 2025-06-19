Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мюррея Окинклосса.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и bp.

Было отмечено, что доходы от энергоресурсов в нашей стране эффективно направляются на социально-экономическое развитие Азербайджана.

Была затронута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ряда европейских государств, подчеркнуто, что, наряду с углеводородными энергоресурсами, наша страна также обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии. В этом контексте была отмечена важность проекта, реализуемого компанией bp на наших освобожденных от оккупации территориях.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между SOCAR и bp.