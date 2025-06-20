В двух крупных городах Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы
В Баку и Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в Хазарском, Низаминском и Бинагадинском районах столицы сотрудники полиции изъяли два автомата, два пистолета, одну гранату, четыре магазина и 366 патронов различных калибров, передает 1news.az.
В Сумгайыте местный житель добровольно передал в полицию найденные им автомат, магазин и 70 патронов.
По данным фактам ведётся расследование.
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