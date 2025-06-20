Жара, открытые двери и риск: Столичный автобус вызывает возмущение пассажиров

В Баку поступают жалобы на автобусы, следующие по маршруту №160.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, утверждается, что в этих автобусах до сих пор не включены кондиционеры. Более того, водители управляют транспортным средством с открытыми дверями.

«Мы неоднократно жаловались по этому поводу, но реакции не последовало. Когда автобус движется по магистральной дороге с открытыми дверями, возникает опасность. А на второстепенных дорогах невозможно находиться из-за пыли», - заявил очевидец.

Представляем видео по данному инциденту: