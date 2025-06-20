Ильхам Алиев утвердил Меморандум между Азербайджаном и Кувейтом о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Меморандума между Азербайджаном и Кувейтом о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства реализацию отраженных в Меморандуме положений.

Министерству иностранных дел АР поручено уведомить кувейтскую сторону о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу документа.