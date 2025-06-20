Мошенники похитили с карт азербайджанцев более 5000 манатов

За прошедшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 5 тысяч манатов с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщили в МВД, среди зафиксированных случаев были кражи на суммы 2 250, 1 200, 1 145, 350, 170, 155, 80, 58, 50 и 25 манатов, передает 1news.az.

Министерство внутренних дел напоминает, что коды CVV/CVC, а также OTP-коды, поступающие по SMS, являются конфиденциальными данными. Их передача посторонним лицам может привести не только к потере собственных средств, но и к оформлению кредитов на имя владельца карты.

Граждан призывают не доверять сомнительным предложениям, касающимся получения прибыли, страхования, визовой поддержки или банковских операций. Все подобные звонки и сообщения рекомендуется немедленно блокировать.