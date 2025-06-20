Слепота вместо исцеления? В центре скандала офтальмолог Джахид Шахбазов

Гражданка Хумай Алиева, прооперированная известным офтальмологом Джахидом Шахбазовым, заявила, что потеряла зрение на левый глаз после операции. Этой тревожной информацией она поделилась в своих социальных сетях, что незамедлительно взбудоражило и сильно обеспокоило общественность.

По словам молодой женщины, операция была проведена в прошлом году: «В результате неправильного обследования и ошибочного диагноза, поставленного врачом-офтальмологом Джахидом Шахбазовым, работающим в больнице Caspian Hospital, а также неквалифицированно проведенной им операции мой левый глаз пришел в негодность. Я потеряла зрение, мои мышцы и нервы парализованы. Я страдаю от сильных болей. В результате обследования, назначенного правоохранительными органами, было установлено, что до операции никаких проблем с моим глазом, связанных с диагностированным Джахидом Шахбазовым заболеванием, не было. Он был полностью здоров», — поведала Хумай Алиева.

По ее словам, дело, расследуемое Сабаильской районной прокуратурой, до сих пор не передано в суд.

«Я настоятельно прошу завершить расследование и направить это дело в суд. Хочу также отметить, что в моем случае есть сотни пациентов, которые являются жертвами Джахида Шахбазова. И Джахид Шахбазов говорит им, что вы ничего не можете мне сделать», — добавила она, что лишь усилило волнение среди общественности.

Интересным фактом является то, что одним из комментаторов к публикации Хумай Алиевой оказался известный визажист и стилист Анар Агакишиев. В своём комментарии он также поддержал девушку, поделившись собственным горьким опытом, связанным с Джахидом Шахбазовым.

«Да поможет вам Аллах. Можно сказать, что со мной он сделал тоже самое», - написал он.

Учитывая значимость данной темы, напрямую связанной с вопросом здоровья, редакция 1news.az провела опрос в своих социальных сетях. Опрос был проведён с целью выяснить, действительно ли имеются другие пострадавшие от действий данного врача.

Полученные результаты выявили крайне тревожную картину: множество пользователей поделились своим негативным опытом, подтверждая заявления Хумай Алиевой. Они выдвинули обвинения в адрес врача относительно его непрофессионализма, при этом прозвучали голоса и в защиту врача.

Среди свидетельств пострадавших от действий Джахида Шахбазова прозвучали следующие утверждения:

«Доктор Джахид способен лишь на рискованные операции по удалению катаракты, другие вмешательства ему не под силу. Он обращается с пациентами как с вещами, его интересуют только деньги, а не зрение. Я — одна из его жертв, он играет с человеческими жизнями», - написала одна из комментаторов.

«Пусть будут харамом для него и потерянный свет глаз из-за его ошибки, и полученные деньги. Таких врачей нужно отстранить от медицины, чтобы они не играли с жизнями людей», - заявила другой пользователь.

«Лично я пострадала от него, моё зрение ухудшилось», — поделилась женщина своим опытом.

«Мой 5-летний ребенок целый год не мог поднять глаза после трёх безуспешных попыток лечения ячменя у Джахида, который потом предложил операцию. Другой врач посоветовал просто ждать, и проблема рассосалась сама. Джахид впустую потратил наше время и деньги, не говоря о вреде для здоровья малыша. По собственному опыту знаю, он опасный врач. Будьте осторожны», - написала ещё одна мать.

«Доктор Джахид успешно провёл сложную операцию на обоих глазах пожилому человеку с глаукомой. Результат превзошёл ожидания, зрение серьёзно восстановилось, и пациент очень доволен», - рассказал один из пользователей.

«Этот врач выполняет сложнейшие операции, и по их количеству он один из ведущих в стране. Неудачные исходы – это признанная часть любой обширной практики. Если специалист проводит множество операций, неизбежно будут и недовольные. Я соболезную пациентке, но считаю, что личные медицинские вопросы не должны выноситься на всеобщее обсуждение без представления всех сторон, включая успешные случаи». - выразил свое мнение другой комментатор.

Многие пользователи, комментируя ситуацию в социальных сетях, также обвинили врача в чрезмерной разрекламированности, полагая, что его известность не соответствует его реальной квалификации или качеству предоставляемых услуг.

Результаты опроса, проведенного на социальных платформах 1news.az

Напомним, что офтальмолог Джахид Шахбазов также известен как один из врачей в Азербайджане, активно проводивших операции по изменению цвета глаз (кератопигментация, прим. ред.). Эта процедура сопряжена со значительными рисками для здоровья, что в своё время также вызвало критику в адрес врача.

Ввиду серьёзности предъявленного обвинения и обширной реакции в комментариях, мы посчитали необходимым обратиться к Джахиду Шахбазову — центральной фигуре в этой истории, чтобы получить мнение и противоположной стороны.

На наш звонок ответила помощница доктора Джахида Шахбазова, которая сообщила, что на данный момент сам врач никак не может прокомментировать данный вопрос.

Она объяснила: «Доктор в настоящее время не может давать никаких комментариев по данному вопросу, так как дело находится на стадии расследования. Только после завершения расследования доктор выступит с заявлением».

На наш вопрос о том, что обвинительница Хумай Алиева заявила о нерассмотрении её дела правоохранительными органами, помощница врача ответила, что Хумай Алиева может говорить всё, что угодно: «90% сказанных ею слов является ложью».

На момент публикации данного материала установить связь с Хумай Алиевой не представилось возможным, что не позволило получить дополнительные комментарии непосредственно от неё. 1news.az также обратился за реакцией в МВД и Прокуратуру АР, где ответили, что наш запрос был принят в обработку.

Со своей стороны, наша редакция продолжит внимательно следить за развитием этой ситуации и информировать общественность обо всех новых подробностях.