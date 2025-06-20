Президент Ильхам Алиев принял президента UFC - ФОТО

20 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Ultimate Fighting Championship (UFC), американского предпринимателя Дэйну Уайта.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, Дэйна Уайт подчеркнул высокий уровень подготовки к предстоящему в Баку турниру UFC, выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку.

Глава государства коснулся важности организации впервые в нашей стране турнира UFC, выразил надежду на то, что он будет регулярным, отметил роль этого мероприятия с точки зрения дальнейшей популяризации Азербайджана в мире как спортивной державы.

В ходе беседы была отмечена забота, оказываемая государством о всех видах спорта в Азербайджане, были подчеркнуты успехи, достигнутые нашими спортсменами в последние годы на важных соревнованиях мирового уровня, затронута работа по пропаганде занятий спортом среди молодого поколения.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем организации проведенных в нашей стране до сих пор престижных международных спортивных соревнований, высказана уверенность, что турнир UFC также будет проведен на должном уровне.

Источник: АЗЕРТАДЖ