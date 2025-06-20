В Баку горит территория с бытовыми отходами
В Хазарском районе города Баку начался пожар.
Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщили жители.
В ответ на запрос Oxu.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что возгорание произошло на участке, где складируются бытовые отходы:
«На горячую линию Министерства «112» поступило сообщение о пожаре на территории посёлка Бина Хазарского района, на участке с бытовыми отходами, и немедленно силы Государственной службы пожарной охраны МЧС были направлены на место.
В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются».
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