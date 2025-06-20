В двух районах Азербайджана часть жителей временно останется без света

20 июня в некоторых населённых пунктах Лянкяранского и Лерикского районов временно отключат электроэнергию.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», причина ограничений — плановые ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ, находящихся в ведении Южного регионального управления по энергоснабжению и сбыту (RETSİ), передает 1news.az.

Согласно графику, электроснабжение будет приостановлено с 10:00 до 12:00 в населённых пунктах Райпо и Су-8 города Лянкяран, а также в селе Гирдени Лянкяранского района, с 14:00 до 16:00 в посёлках Гярматюк, Ашагы Нюведи и в селе Виян, с 10:00 до 15:00 в сёлах Бабагиль, Нода, Нюведи и Визаземин Лерикского района.

После завершения работ в этих населённых пунктах ожидается улучшение качества электроснабжения.