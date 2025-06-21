Неуместные предложения в такси: МВД призывает сообщать о нарушениях - ВИДЕО

В полицию поступают обращения относительно неэтичного поведения некоторых таксистов в Баку по отношению к женщинам-пассажирам.

Речь идёт о разговорах на темы, не связанные с услугами, и неуместных предложениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в целях предотвращения подобных случаев в столице продолжаются профилактические и контрольные мероприятия. Сотрудниками полиции были проведены расследования действий двух таксистов в Ясамальском и Хазарском районах. Водители транспортных средств марок Toyota (госномер 90-YL-396) и Mercedes (госномер 77-UV-650) были установлены и привлечены к ответственности.

Отмечается, что по каждому поступающему обращению проводятся соответствующие расследования, а в отношении водителей, допустивших правонарушения, принимаются меры. Водители общественного транспорта и такси должны вести себя культурно по отношению к пассажирам и соблюдать правила профессиональной этики.

Гражданам рекомендуется немедленно сообщать о подобных случаях в территориальные органы полиции или в Центр вызовов "102".