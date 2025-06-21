Какой будет погода в Баку завтра?

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западного направления будет усиливаться в течение дня.

Температура воздуха составит ночью 19–21°, днем — 24–28° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность — в пределах 60–70%.

В большинстве регионов Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако в ряде горных и предгорных районов возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются интенсивные ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен слабый туман. Ветер западного направления местами временами усилится.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 17–22°, днем — 25–30° тепла. В горных районах ночью будет 6–11°, днем — 13–18° выше нуля.