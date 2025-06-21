В Билясуваре столкнулись автомобиль и пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие - ФОТО

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на улице М.Ибрагимова в центре района.

В результате аварии легковой автомобиль марки Hyundai столкнулся с микроавтобусом марки «Газель».

Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в районную больницу. В настоящее время их личности устанавливаются.

По факту ведётся расследование.