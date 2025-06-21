Директора и классные руководители, не соблюдавшие инструкцию на «Последнем звонке», получили выговор

14 июня в Азербайджане прошли торжественные мероприятия «Последний звонок», в которых приняли участие более 112 000 выпускников, их родители, родственники, а также учителя.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, во все общеобразовательные учреждения была направлена соответствующая инструкция, регулирующая порядок проведения этих мероприятий. Помимо этого, местные органы управления образованием Агентства провели мониторинги в учреждениях с целью обеспечения соответствия проведения «Последнего звонка» инструкции, безопасности учащихся и всех участников мероприятия, а также поддержания порядка и дисциплины в школьной среде.

По итогам контроля и проведенных мониторингов можно сказать, что мероприятия «Последнего звонка» были проведены с соблюдением требований соответствующих инструкций, направленных в общеобразовательные учреждения, а также правил безопасности.

«Мы благодарим родителей за понимание требований инструкции, местные подразделения Министерства внутренних дел за обеспечение общественного порядка, а также педагогические коллективы школ. Вместе с тем с сожалением сообщаем, что в некоторых случаях были зафиксированы определённые инциденты, не предусмотренные требованиями инструкции. С директорами и классными руководителями этих школ были проведены беседы, приняты соответствующие административные меры», - говорится в сообщении.

«Призываем общественность поддержать авторитет школы и учителей, не обобщая немногочисленные неприятные происшествия, произошедшие на масштабных мероприятиях с участием тысяч людей», - добавили в Агентстве.