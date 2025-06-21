АЖД запускает дополнительные рейсы в одном из направлений

АЖД запускает дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку.

Как передает 1news.az, «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявили о запуске дополнительных рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28 и 29 июня. Это сделано для удовлетворения повышенного спроса пассажиров, сообщает АЖД.

Информацию о расписании и билетах можно узнать в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, через приложение ADY Mobile или в круглосуточном Контактном центре 1822.