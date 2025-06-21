Открыта регистрация в группы дошкольной подготовки в Азербайджане

В Азербайджане стартует регистрация в группы дошкольной подготовки на 2025/2026 учебный год.

Как сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, подача заявлений будет осуществляться через электронную платформу mektebeqebul.edu.az, передает 1news.az.

Выбор школ и педагогов в азербайджанском секторе начнётся 9 июля в Баку и 8 июля — в остальных городах и районах. В секторах, где обучение проводится на других языках, процесс стартует 10 июля.

Регистрация продлится до 12 сентября 2025 года. Приём документов в общеобразовательные учреждения будет проходить с 1 по 30 сентября.

Напомним, что в группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполняется 5 лет (родившиеся в 2020 году).