Победа досрочно: Назим Садыхов выиграл бой на турнире UFC в Баку - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана продолжается исторический турнир UFC Fight Night.

Азербайджанский боец Назим Садыхов выступил в основном карде турнира - его соперник стал бразильский боец Николас Мотта.

В поединке в легком весе, который длился не три, а два раунда, победу одержал представитель Азербайджана.

«Никогда не сдамся! Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Vətən!»- отметил Назим Садыхов, говоря, что всю душу отдаст за Азербайджан.

23:45

В Баку продолжается исторический турнир UFC Fight Night - первый в Азербайджане вечер смешанных единоборств под эгидой крупнейшей бойцовской лиги мира.

На арене Crystal Hall стартовал бой азербайджанского бойца Назима Садыхова, который выступает в основном карде вечера. Соперником Н.Садыхова стал бразильский боец Николас Мотта - опытный и стойкий оппонент, обладающий нокаутирующим ударом. Поединок проходит в лёгкой весовой категории и обещает быть насыщенным как по темпу, так и по драматургии.

Назим Садыхов один из самых перспективных бойцов своего дивизиона, и выступление на родной земле делает этот выход в октагон особенно значимым.

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