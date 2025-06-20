Битва взглядов бойцов UFC в Баку - ВИДЕО

20 июня, в рамках бойцовской недели турнира UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr., в столице Азербайджана прошла одна из самых зрелищных частей шоу — битва взглядов, ставшая кульминацией торжественной церемонии взвешивания.

Напряжение в Crystal Hall ощущалось даже в воздухе - бойцы сходились лицом к лицу, не отводя взгляда друг от друга ни на секунду.

Церемония, открытая для всех фанатов, собрала сотни зрителей и задала тон грядущим поединкам, которые пройдут завтра 21 июня.