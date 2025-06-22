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В России школы с 1 сентября 2026 года перейдут на единые учебники обществознания

First News Media18:20 - Сегодня
В России школы с 1 сентября 2026 года перейдут на единые учебники обществознания

Единые учебники по обществознанию с 9 по 11 класс начнут использовать в школах с 2026 года, сейчас они в разработке.

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента Владимира Путина с авторами и редакторами нового учебника истории.

"Ведется работа по учебникам обществознания. Обществознание будет изучаться с 9 класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с 1 сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания", - сказал он.

Кравцов напомнил, что ранее в РФ в школах начали использовать новые учебники по истории с 10 по 11 класс. "К сожалению, ранее эти перекосы были, у нас было порядка 54 учебников. И в учебниках историческая правда [излагалась по разному], каждая школа фактически работала по своей программе", - отметил Кравцов.

Например, в одной изучалась Сталинградская битва, а в другой школе могла не изучаться. "Сегодня мы полностью эту ситуацию исправили, во всех школах реализована единая программа по истории. На историю Великой Отечественной войны отводим 30% времени, отдельные уроки по Ленинградской битве, Брестской крепости, блокаде Ленинграда. И параллельно подготовлен курс по мировой истории", - добавил министр.

Источник: ТАСС

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