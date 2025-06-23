Героин спрятали в мясной кости для передачи заключенному

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана была пресечена попытка провоза наркотических средств в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщили Report в Пенитенциарной службе, во время досмотра передачи, принесенной двоюродным братом для арестованного Орхана Масим оглу Гюльмамедова, внутри кости, находящейся в мясном блюде, было обнаружено 1,137 грамма героина, спрятанного особым способом в одном свертке, передает 1news.az.

По данному факту ведется расследование.