«Заплатила 5000 манатов, а олимпиада - фейк»: родитель ученика LANDAU school обвиняет организаторов - ВИДЕО

Участвовала в международной олимпиаде вместе с ребёнком, а потом выяснилось, что олимпиада была фальшивой.

Как сообщает 1news.az, это произошло с ребёнком учёного-математика Вафы Мамедовой, учащегося в Landau school.

Она утверждает, что после того, как её ребёнок завоевал серебряную медаль на олимпиаде под названием "FİSO", проведенной в Азербайджане, им было предложено принять участие в одноимённой международной математической олимпиаде, которая должна была пройти в Дубае. Родительница заплатила 5000 манатов образовательному центру "Qlobal Olimpiad Center" за участие в конкурсе. Однако позже выяснились другие обстоятельства.

Вафа Мамедова заявила, что в той олимпиаде из Азербайджана приняли участие около 200 школьников и их родителей. По словам родителей, они были обмануты.

Как сообщили xezer xeber в Министерстве науки и образования, подготовка школьников в созданном ведомством Центре подготовки к международным олимпиадам осуществляется за счёт государства на безвозмездной основе.

«Ежегодно в этот центр привлекаются школьники, победившие на республиканских предметных олимпиадах и конкурсах. Национальная команда, которая будет представлять Азербайджан на упомянутых престижных олимпиадах, определяется по результатам соответствующих отборочных экзаменов. Согласно правилам представительства страны на этих олимпиадах, в состав команды входит максимум 6 школьников. Упомянутая же олимпиада не признана и отсутствует в официальных списках».

Редакция 1news.az, в свою очередь отправила официальный запрос в LANDAU school, на который нам обещали предоставить информацию в ближайшее время. Мы продолжим следить за развитием событий и информировать общественность.