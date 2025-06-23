Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском олимпийском спортивном комплексе - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал главу государства о работах, выполненных в комплексе.

Было отмечено, что этот комплекс строится в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики», утвержденной Указом Президента Ильхама Алиева. Универсальный спортивный зал, расположенный в главном здании комплекса, строительство которого началось в январе 2024 года, рассчитан на 1100 зрителей. Здесь планируется проведение тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, бадминтону, гимнастике, дзюдо, борьбе, таэквондо, боксу, каратэ и другим видам спорта. В здании также будут располагаться конференц-зал на 80 человек, комнаты для судей, врачей, тренеров, комментаторов, кафе. На территории комплекса будут функционировать состоящая из 21 номера четырехэтажная гостиница на 42 места и ресторан. Здесь будет создано соответствующее стандартам футбольное поле с трибунами на 1300 зрителей, а также два поля для мини-футбола.

Отметим, что во время III Игр стран Содружества Независимых Государств, которые пройдут в Азербайджана в конце сентября текущего года, в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе будут организованы соревнования по боксу.