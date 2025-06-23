Состоялось открытие узловой подстанции «Евлах», Регионального учебно-тренингового и лабораторного центра - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции «Евлах» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи», Регионального учебно-тренингового и лабораторного центра.

Председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что узловая подстанция «Евлах» была построена 60 лет назад, поэтому она не удовлетворяла спрос. В целях улучшения энергоснабжения Центрально-Аранского региона республики, бесперебойного обеспечения потребителей качественной электроэнергией, повышения устойчивости и надежности энергосистемы эта подстанция полностью реконструирована. На подстанции, имеющей особое значение в электроснабжении более 180 тысяч человек, включая весь Евлахский район, определенные части Бардинского и Уджарского районов, а также передаче в энергосистему зеленой энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанции «Варвара», установлено новое открытое распределительное устройство мощностью 110 киловольт. На территории построен новый Цифровой центр управления.

Работа подстанции контролируется в режиме реального времени. Энергообъект оснащен коммутационным оборудованием на базе новейших цифровых технологий, что полностью обеспечивает кибербезопасность электронных ресурсов. Применение в энергосистеме инновационных технологий подобного типа повышает эффективность за счет сокращения расходов на плановый и аварийный ремонт на 35 процентов, потребности в запчастях на 29 процентов, времени ожидания материалов для ремонтных работ и переизбытка ресурсов на 30 процентов, сверхурочных рабочих часов на 25 процентов. Здесь также установлена современная счетно-учетная система.

На территории подстанции построен трехэтажный Региональный учебно-тренинговый и лабораторный центр, оснащенный всеми необходимыми оборудованиями, устройствами и симуляторами. В центре будут организованы курсы инженерной подготовки и повышения квалификации по 12 различным направлениям, что будет способствовать повышению занятости населения и обеспечит подготовку квалифицированных кадров в регионе.

Для наглядного проведения учебного процесса и лучшего усвоения знаний и навыков на приусадебном участке подстанции создан учебный симулятор, полностью оборудованный трансформаторами, современными коммутационными аппаратами, компонентами воздушных и кабельных линий. В лабораторном центре, оснащенном инновационным тестово-диагностическим оборудованием, также будут функционировать химическая и экологическая лаборатории, лаборатории испытаний электрооборудования и калибровки контрольно-измерительных приборов. Лабораторный центр также будет оказывать поддержку в проведении тестирования и диагностики распределительной сети, железнодорожной инфраструктуры и электроэнергетического оборудования субъектов предпринимательства.

Отметим, что за последние пять лет ОАО «АзерЭнержи» построило или полностью реконструировало системообразующие передающие подстанции в 47 местах, проложило высоковольтные линии электропередачи протяженностью 2500 километров.

В стране построены 45 электростанций общей мощностью более 3000 МВт электроэнергии. Только на освобожденных от оккупации территориях построены 38 гидроэлектростанций мощностью 307 МВт. В целом, в результате проведенной за последние годы работы расход условного топлива на киловатт-час снизился с 284 до 252 граммов, сэкономлено 2,8 миллиарда кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 1 миллиона тонн углекислого газа.