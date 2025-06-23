Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Евлахе Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Евлахе Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA ОАО «Азеришыг».

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о Центре.

Было сообщено, что Центр управления обеспечит бесперебойность, устойчивость и рациональное управление электроснабжением сельскохозяйственных участков, стратегических объектов государственного значения, объектов общественного питания и сферы услуг, особенно населения. Здесь установлены два 35/10-киловольтных силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый, оснащенные современным оборудованием закрытые распределительные установки мощностью 35 и 10 кВ.

Для электроснабжения центра от подстанции «Евлах» проложена линия электропередачи протяженностью 14 километров. Подстанции «Делимамедли», «Кюрекчай», «Агдаш», «Агсу», «Тертер» и «Железобетонные изделия» интегрированы в Центрально-Аранский региональный центр управления SCADA. Тем самым обеспечены постоянный контроль и управление техническими параметрами оперативно-диспетчерской службой из единого центра. Центр спроектирован для инновационного решения систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих всю информацию о состоянии электрических сетей, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате. Этот проект обеспечивает разработку на подстанциях оптико-цифровых измерительных трансформаторов и комплексов цифрового оборудования нового поколения. Центр, обеспечивающий высокую точность и единообразие всех технологических измерений, не только поддерживает надежную эксплуатацию сети, но и создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при распределении электроэнергии. Потребителям, получающим электроэнергию из центра, создана возможность заранее получать в режиме онлайн информацию о плановых отключениях подачи электроэнергии. Построение работы подстанции в многофункциональном режиме в зависимости от объемов принимаемой и передаваемой электроэнергии полностью обеспечивает координированную работу приборов и оборудования. Здесь осуществляется автоматическая адаптация операций к требованиям распределительной сети, обеспечивается способность принятия решений системами информационной и технической безопасности, интеграция в сеть источников зеленой энергии. Расположенная в центре подстанция является закрытой. Поскольку операции по эксплуатации и управлению осуществляются удаленно, необходимости в постоянном рабочем персонале нет. Для оказания услуг населению на территории центра установлены приборы быстрой зарядки электромобилей.