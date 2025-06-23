Злоумышленники сняли крупные суммы с карт граждан

За минувшие выходные кибермошенники похитили с банковских карт граждан Азербайджана более 32 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации ведомства, 21 и 22 июня с карт граждан были украдены средства в размере от 72 до 20 000 манатов. Для получения доступа к деньгам злоумышленники применяли различные методы.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам.

Граждан призывают проявлять бдительность и с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям.