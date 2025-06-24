Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?

На некоторых территориях страны сохраняется ветреная погода.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Национальная служба гидрометеорологии.

В настоящее время дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает: в Геранбое — 27 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове — 20 м/с, в Нафталане и Зардабе — 18 м/с, в Мингячевире — 16 м/с, в Евлахе, Шабране и Шеки — 15 м/с.

Высота волн на море составляет 2,2 метра.

Наблюдаемая на территории страны ветреная погода постепенно ослабнет с вечерних часов 24 июня.