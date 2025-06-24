Ликвидирована крупная наркогруппировка: 19 задержанных - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провело операцию, в результате которой из оборота изъято 175 килограммов наркотиков.

Как сообщили в МВД, в столице и регионах были проведены серии операций против лиц, занимающихся продажей наркотических средств из рук в руки, их онлайн-оборотом и культивированием наркосодержащих растений. В результате были задержаны ещё 19 членов организованной группировки, передает 1news.az.

У этих лиц в общей сложности было обнаружено 175 килограммов марихуаны, героина, опиума, психотропного вещества метамфетамина, содержащих вредные примеси, а также 690 таблеток метадона, обладающего сильным воздействием, электронные весы и банковские карты, используемые при продаже.

Большинство задержанных являются ключевыми фигурами, организовывавшими контрабандный ввоз и продажу наркотиков в страну. По этим фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении каждого задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.