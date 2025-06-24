Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы партнерства и сотрудничества

Вопросы партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, а также ситуация в сфере региональной и международной безопасности обсуждены в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в регионе в результате израильско-иранского конфликта и подчеркнули важность решения проблем дипломатическим путем.