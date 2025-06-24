Утверждены изменения в порядок приобретения льготного жилья - УКАЗ
Были внесены изменения в «Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики».
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно новым правилам, после того как заявитель выбирает жильё через систему «льготное жильё» и указывает, что планирует оплатить его за счёт собственных средств, он уже не сможет изменить способ оплаты на ипотечный кредит. Это решение окончательное.
Кроме того, теперь «электронный кабинет» гражданина аннулируется в следующих случаях, и в течение 5 рабочих дней ему направляется уведомление одним из выбранных им способов — по электронной почте, СМС или обычной почтой:
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если соответствующим актом Президента аннулируется основание, по которому человек был отнесён к категории, предусмотренной пунктом 2.1 этих Правил;
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если суд установит, что заявитель предоставил недостоверные сведения о своей принадлежности к этой категории (в соответствии с подпунктом 5.3.3 Правил).