Утверждены изменения в порядок приобретения льготного жилья - УКАЗ

Были внесены изменения в «Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики».

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно новым правилам, после того как заявитель выбирает жильё через систему «льготное жильё» и указывает, что планирует оплатить его за счёт собственных средств, он уже не сможет изменить способ оплаты на ипотечный кредит. Это решение окончательное.

Кроме того, теперь «электронный кабинет» гражданина аннулируется в следующих случаях, и в течение 5 рабочих дней ему направляется уведомление одним из выбранных им способов — по электронной почте, СМС или обычной почтой: