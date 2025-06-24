ДТП в Товузе: 6 пострадавших

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент был зарегистрирован на дороге напротив спортивного комплекса в Товузском районе.

Двигавшийся по этой территории автомобиль марки ВАЗ-2107 столкнулся со встречным автомобилем марки Opel.

В результате происшествия все находившиеся в обоих автомобилях — Акиф Алиев (1982 г.р.), Эльдар Алескеров (1978 г.р.), Бабек Гусейнов (2006 г.р.), Рафик Гасымов (2006 г.р.), Гусейн Абдуллаев (2009 г.р.) и Рустам Рустамов (2020 г.р.) — были госпитализированы.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой для амбулаторного лечения.

По данному факту проводится расследование.