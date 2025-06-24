В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября» - ФОТО

24 июня в Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября».

На мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Затем выступили министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо, главный исполнительный директор итальянской компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри, председатель правления китайской компании Dongfang Чэнь Цян, директор оператора по производству электроэнергии ОАО «АзерЭнержи» Узеир Юсифов.

Далее Президент Ильхам Алиев и министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо открыли станцию.