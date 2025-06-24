Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

На большей части территории страны наблюдается дождливая и ветреная погода.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Национальная служба гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков составило: в Балакене – 38 мм, в Загатале – 31 мм, в Сарыбаше (Гах) – 15 мм, в Дашкесане – 5 мм, в Шеки, Гёйгёле и Гядабее – 3 мм, а в Нахчыване, Ордубаде, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Огузе, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Сабирабаде, Агстафе, Исмаиллы, Лянкяране, Мингячевире, Астаре, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди и Ходжалы – 1 мм.

В ряде районов дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого усилилась до 23 м/с в Геранбое, 22 м/с в Нафталане, 20 м/с в Мингячевире, 16 м/с в Тертере, 15 м/с в Барде, Джульфе и Шеки.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Грызе, Лерике наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха зафиксирована: в Баку и на Абшеронском полуострове – до 28 градусов тепла, в Нахчыванской АР – до 31 градуса, в низменных районах – до 30 градусов, а в горных районах – до 17 градусов тепла.